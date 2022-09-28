ITF28 сентября 2022, 20:20 | Обновлено 28 сентября 2022, 20:23
271
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Уничтожил. Украинский теннисист не оставил шансов своему визави в Италии
Александр Овчаренко разгромил соперника в 1/8 финала 25-тысячника
28 сентября 2022, 20:20 | Обновлено 28 сентября 2022, 20:23
271
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Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 437) уверенно обыграл Алессандро Кортежиани (Италия, ATP 1700) в 1/8 финала грунтового 25-тысячника в Италии.
ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/8 финала
Александр Овчаренко – Алессандро Кортежиани – 6:1, 6:0
Далее Александр сыграет с первым сеяным турнира Эльмаром Эюповича (Германия, ATP 356).
Ранее Овчаренко за 3 часа выиграл у представителя рф.
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