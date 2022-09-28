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ITF
28 сентября 2022, 20:20 | Обновлено 28 сентября 2022, 20:23
271
0

Уничтожил. Украинский теннисист не оставил шансов своему визави в Италии

Александр Овчаренко разгромил соперника в 1/8 финала 25-тысячника

28 сентября 2022, 20:20 | Обновлено 28 сентября 2022, 20:23
271
0
Уничтожил. Украинский теннисист не оставил шансов своему визави в Италии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 437) уверенно обыграл Алессандро Кортежиани (Италия, ATP 1700) в 1/8 финала грунтового 25-тысячника в Италии.

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/8 финала

Александр ОвчаренкоАлессандро Кортежиани – 6:1, 6:0

Далее Александр сыграет с первым сеяным турнира Эльмаром Эюповича (Германия, ATP 356).

Ранее Овчаренко за 3 часа выиграл у представителя рф.

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александр Овчаренко
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Источник Sport.ua
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