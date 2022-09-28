Англия28 сентября 2022, 18:56 |
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ВИДЕО. Игроки Челси реагируют на рейтинги в FIFA 23
Также Кай Хаверц и Кристиан Пулишич прошли детектор лжи
28 сентября 2022, 18:56 |
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Игроки «Челси» Кай Хаверц и Кристиан Пулишич проходят детектор лжи под контролем Рубена Лофтуса-Чика, а также реагируют на свои рейтинги в FIFA 23:
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