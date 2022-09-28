Германия28 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:41
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Сенсационный лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером
В «Унион Берлин» довольны работой Урса Фишера
28 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:41
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«Унион Берлин» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Урсом Фишером и его ассистентом Маркусом Хоффманном.
Условия соглашения не сообщаются. Фишер и Хоффманн работают в «Унион Берлин» с лета 2018 года.
«Унион Берлин» стал главной сенсацией старта нынешнего сезона Бундеслиги. После семи туров команда лидирует в турнирной таблице с 17 очками в активе.
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