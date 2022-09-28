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Германия
28 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:41
725
0

Сенсационный лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

В «Унион Берлин» довольны работой Урса Фишера

28 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:41
725
0
Сенсационный лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером
ФК Унион Берлин. Хоффманн и Фишер

«Унион Берлин» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Урсом Фишером и его ассистентом Маркусом Хоффманном.

Условия соглашения не сообщаются. Фишер и Хоффманн работают в «Унион Берлин» с лета 2018 года.

«Унион Берлин» стал главной сенсацией старта нынешнего сезона Бундеслиги. После семи туров команда лидирует в турнирной таблице с 17 очками в активе.

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Бундеслига Унион Берлин Урс Фишер продление контракта
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Источник ФК Унион
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