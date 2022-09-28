Сенсационный лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

«Унион Берлин» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Урсом Фишером и его ассистентом Маркусом Хоффманном.

Условия соглашения не сообщаются. Фишер и Хоффманн работают в «Унион Берлин» с лета 2018 года.

«Унион Берлин» стал главной сенсацией старта нынешнего сезона Бундеслиги. После семи туров команда лидирует в турнирной таблице с 17 очками в активе.