Михаил МУДРИК: «Украина во всех компонентах переиграла Шотландию»

Хавбек сборной Украины Михаил Мудрик считает, что команда полностью переиграла Шотландию в матче Лиги наций, но лишь не сумела забить гол.

«Были моменты, когда просто мяч не летел, чудо-сейвы вратаря, не могли попасть в ворота. Не знаю, просто так бывает, когда вратарь вытягивает из девятки или мяч срезается. Во всех компонентах мы переигрывали соперника, но чуть-чуть не хватило и помешало выиграть матч».

«Фаны? Так, как нас поддерживали в этом матче, то невозможно играть плохо. Классно, когда не просто смотрят футбол, а именно болеют, поддерживают», - сказал Мудрик.