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  4. Михаил МУДРИК: «Украина во всех компонентах переиграла Шотландию»
Лига наций
28 сентября 2022, 17:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:57
647
5

Михаил МУДРИК: «Украина во всех компонентах переиграла Шотландию»

Правда, забить не удалось

28 сентября 2022, 17:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:57
647
5
Михаил МУДРИК: «Украина во всех компонентах переиграла Шотландию»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Михаил Мудрик считает, что команда полностью переиграла Шотландию в матче Лиги наций, но лишь не сумела забить гол.

«Были моменты, когда просто мяч не летел, чудо-сейвы вратаря, не могли попасть в ворота. Не знаю, просто так бывает, когда вратарь вытягивает из девятки или мяч срезается. Во всех компонентах мы переигрывали соперника, но чуть-чуть не хватило и помешало выиграть матч».

«Фаны? Так, как нас поддерживали в этом матче, то невозможно играть плохо. Классно, когда не просто смотрят футбол, а именно болеют, поддерживают», - сказал Мудрик.

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Михаил Мудрик Украина - Шотландия сборная Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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mvv71ua
"Переграла"? І що.???
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+1
Фанькин кот
Terhoha, скорее это к Довбику, который залез в 5 офсайдов, относится
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+1
terhoha
Рахунок на табло. Довбень.
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+1
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