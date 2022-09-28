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Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2022, 16:40 | Обновлено 28 сентября 2022, 16:55
177
0

Средний возраст игроков сборной Украины в 2022 году составил 25,7 лет

Самый старшим стал 37-летний Андрей Пятов, самым молодым – 19-летний Илья Забарный

28 сентября 2022, 16:40 | Обновлено 28 сентября 2022, 16:55
177
0
Средний возраст игроков сборной Украины в 2022 году составил 25,7 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В 2022 году в составе сборной Украины были задействованы 5 вратарей, 11 защитников, 11 полузащитников и 3 нападающих. Средний возраст всех игроков – 25,7 лет (вратари – 26,4, защитники – 24,9, полузащитники – 26,7, нападающие – 24,0). Самый старшим стал Андрей Пятов (37 лет 348 дней), а самым молодым – Илья Забарный (19 лет 273 дня).

Самым молодым составом украинцы выступили 8 июня в матче с Ирландией (средний возраст – 24,71), а самым возрастным – 21 сентября в поединке с Шотландией (26,84).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины в 2022 году

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

37 лет 348 дней

Андрей ПЯТОВ

11.06.2022

Армения (д)

3:0

33 года 50 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

27.09.2022

Шотландия (д)

0:0

32 года 339 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

27.09.2022

Шотландия (д)

0:0

31 год 193дня

Сергей КРИВЦОВ

24.09.2022

Армения (г)

5:0

31 год 145 дней

Сергей СИДОРЧУК

24.09.2022

Армения (г)

5:0

Самые молодые игроки сборной Украины в 2022 году

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

19 лет 273 дня

Илья ЗАБАРНЫЙ

01.06.2022

Шотландия (г)

3:1

21 год 51 день

Анатолий ТРУБИН

21.09.2022

Шотландия (г)

0:3

21 год 53 дня

Даниил СИКАН

08.06.2022

Ирландия (г)

1:0

21 год 147 дней

Михаил МУДРИК

01.06.2022

Шотландия (г)

3:1

21 год 362 дня

Александр СИРОТА

08.06.2022

Ирландия (г)

1:0
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Источник Sport.ua
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