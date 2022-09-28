Средний возраст игроков сборной Украины в 2022 году составил 25,7 лет
Самый старшим стал 37-летний Андрей Пятов, самым молодым – 19-летний Илья Забарный
В 2022 году в составе сборной Украины были задействованы 5 вратарей, 11 защитников, 11 полузащитников и 3 нападающих. Средний возраст всех игроков – 25,7 лет (вратари – 26,4, защитники – 24,9, полузащитники – 26,7, нападающие – 24,0). Самый старшим стал Андрей Пятов (37 лет 348 дней), а самым молодым – Илья Забарный (19 лет 273 дня).
Самым молодым составом украинцы выступили 8 июня в матче с Ирландией (средний возраст – 24,71), а самым возрастным – 21 сентября в поединке с Шотландией (26,84).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки сборной Украины в 2022 году
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 348 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
11.06.2022
|
Армения (д)
|
3:0
|
33 года 50 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
27.09.2022
|
Шотландия (д)
|
0:0
|
32 года 339 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
27.09.2022
|
Шотландия (д)
|
0:0
|
31 год 193дня
|
Сергей КРИВЦОВ
|
24.09.2022
|
Армения (г)
|
5:0
|
31 год 145 дней
|
Сергей СИДОРЧУК
|
24.09.2022
|
Армения (г)
|
5:0
Самые молодые игроки сборной Украины в 2022 году
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
19 лет 273 дня
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
01.06.2022
|
Шотландия (г)
|
3:1
|
21 год 51 день
|
Анатолий ТРУБИН
|
21.09.2022
|
Шотландия (г)
|
0:3
|
21 год 53 дня
|
Даниил СИКАН
|
08.06.2022
|
Ирландия (г)
|
1:0
|
21 год 147 дней
|
Михаил МУДРИК
|
01.06.2022
|
Шотландия (г)
|
3:1
|
21 год 362 дня
|
Александр СИРОТА
|
08.06.2022
|
Ирландия (г)
|
1:0
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