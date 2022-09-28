Средний возраст игроков сборной Украины в 2022 году составил 25,7 лет

В 2022 году в составе сборной Украины были задействованы 5 вратарей, 11 защитников, 11 полузащитников и 3 нападающих. Средний возраст всех игроков – 25,7 лет (вратари – 26,4, защитники – 24,9, полузащитники – 26,7, нападающие – 24,0). Самый старшим стал Андрей Пятов (37 лет 348 дней), а самым молодым – Илья Забарный (19 лет 273 дня).

Самым молодым составом украинцы выступили 8 июня в матче с Ирландией (средний возраст – 24,71), а самым возрастным – 21 сентября в поединке с Шотландией (26,84).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки сборной Украины в 2022 году

Возраст Игрок Дата Соперник Счет 37 лет 348 дней Андрей ПЯТОВ 11.06.2022 Армения (д) 3:0 33 года 50 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 27.09.2022 Шотландия (д) 0:0 32 года 339 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО 27.09.2022 Шотландия (д) 0:0 31 год 193дня Сергей КРИВЦОВ 24.09.2022 Армения (г) 5:0 31 год 145 дней Сергей СИДОРЧУК 24.09.2022 Армения (г) 5:0

Самые молодые игроки сборной Украины в 2022 году