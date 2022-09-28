Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Помню все матчи за сборную. Каждый — как последний»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче с Шотландией 112-й раз вышел на поле в составе сборной Украины, обойдя по этому показателю Андрея Шевченко.

«Мой 112-й по счету поединок за сборную? Я помню все игры. Каждый матч в сборной для меня — как последний. Я всегда отдаю все силы. Хочу просто поблагодарить всех своих партнеров, с которыми я играл и буду играть, болельщикам — за поддержку и критику. Для меня это многое значит».

«Когда Александр Васильевич вручал мне эту футболку, я едва сдерживал слезы. Мне хотелось что-то сказать, но я промолчал, потому что заплакал бы. Для меня это многое значит, — сказал Ярмоленко.