Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Помню все матчи за сборную. Каждый — как последний»
Игрок провел за сборную 112 матчей
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче с Шотландией 112-й раз вышел на поле в составе сборной Украины, обойдя по этому показателю Андрея Шевченко.
«Мой 112-й по счету поединок за сборную? Я помню все игры. Каждый матч в сборной для меня — как последний. Я всегда отдаю все силы. Хочу просто поблагодарить всех своих партнеров, с которыми я играл и буду играть, болельщикам — за поддержку и критику. Для меня это многое значит».
«Когда Александр Васильевич вручал мне эту футболку, я едва сдерживал слезы. Мне хотелось что-то сказать, но я промолчал, потому что заплакал бы. Для меня это многое значит, — сказал Ярмоленко.
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