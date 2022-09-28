Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Помню все матчи за сборную. Каждый — как последний»
Лига наций
28 сентября 2022, 17:11 |
211
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Помню все матчи за сборную. Каждый — как последний»

Игрок провел за сборную 112 матчей

28 сентября 2022, 17:11 |
211
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Помню все матчи за сборную. Каждый — как последний»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче с Шотландией 112-й раз вышел на поле в составе сборной Украины, обойдя по этому показателю Андрея Шевченко.

«Мой 112-й по счету поединок за сборную? Я помню все игры. Каждый матч в сборной для меня — как последний. Я всегда отдаю все силы. Хочу просто поблагодарить всех своих партнеров, с которыми я играл и буду играть, болельщикам — за поддержку и критику. Для меня это многое значит».

«Когда Александр Васильевич вручал мне эту футболку, я едва сдерживал слезы. Мне хотелось что-то сказать, но я промолчал, потому что заплакал бы. Для меня это многое значит, — сказал Ярмоленко.

По теме:
Михаил МУДРИК: «Украина во всех компонентах переиграла Шотландию»
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украине где-то не хватило мастерства, где-то — везения»
Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
Футбол | 28 сентября 2022, 14:05 9
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»

Специалист считает, что тренера не уважают в команде

Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Футбол | 28 сентября 2022, 10:52 40
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Почему Украине не удалось победить Шотландию?

Валерий Василенко – о последней игре сборной в 2022-м. И, возможно, о последней игре Петракова

Руслан РОТАНЬ: «Мой контракт? Не думаю об этом. Главное — ребята на Евро»
Футбол | 28.09.2022, 15:27
Руслан РОТАНЬ: «Мой контракт? Не думаю об этом. Главное — ребята на Евро»
Руслан РОТАНЬ: «Мой контракт? Не думаю об этом. Главное — ребята на Евро»
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Футбол | 27.09.2022, 20:20
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 28.09.2022, 14:00
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
27.09.2022, 18:47 3
Бокс
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
28.09.2022, 00:55 23
Футбол
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
27.09.2022, 18:23 2
MMA
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
Генштаб ВСУ: «Оккупированная часть Херсонщины полностью закрыта на выезд»
Генштаб ВСУ: «Оккупированная часть Херсонщины полностью закрыта на выезд»
27.09.2022, 07:19
Война
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
26.09.2022, 16:49 9
Футбол
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
26.09.2022, 17:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности