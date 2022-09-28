Лига наций28 сентября 2022, 16:48 |
202
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украине где-то не хватило мастерства, где-то — везения»
Игрок прокомментировал матч Лиги наций
28 сентября 2022, 16:48 |
202
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Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил ничью 0:0 в матче Лиги наций против Шотландии.
«Было 5-6 хороших моментов, но где-то мастерства не хватило, где-то везения не было. Имеем то, что имеем».
«Еще переживали за молодежную сборную, хотим их поздравить с выходом на Евро. Это большое событие, не так часто молодежка была на чемпионате Европы», — сказал Степаненко.
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