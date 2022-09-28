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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украине где-то не хватило мастерства, где-то — везения»
Лига наций
28 сентября 2022, 16:48 |
202
1

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украине где-то не хватило мастерства, где-то — везения»

Игрок прокомментировал матч Лиги наций

28 сентября 2022, 16:48 |
202
1
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украине где-то не хватило мастерства, где-то — везения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил ничью 0:0 в матче Лиги наций против Шотландии.

«Было 5-6 хороших моментов, но где-то мастерства не хватило, где-то везения не было. Имеем то, что имеем».

«Еще переживали за молодежную сборную, хотим их поздравить с выходом на Евро. Это большое событие, не так часто молодежка была на чемпионате Европы», — сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко Украина - Шотландия сборная Украины по футболу
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Источник ПроФутбол
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Aleksandr Plutakhin
про відсутність майстерності це він і про себе?
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