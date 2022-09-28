Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украине где-то не хватило мастерства, где-то — везения»

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил ничью 0:0 в матче Лиги наций против Шотландии.

«Было 5-6 хороших моментов, но где-то мастерства не хватило, где-то везения не было. Имеем то, что имеем».

«Еще переживали за молодежную сборную, хотим их поздравить с выходом на Евро. Это большое событие, не так часто молодежка была на чемпионате Европы», — сказал Степаненко.