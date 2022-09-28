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  4. Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Россия
28 сентября 2022, 16:17 | Обновлено 28 сентября 2022, 16:54
4133
3

Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат

Динияр Билялетдинов 19 лет назад проходил воинскую службу

28 сентября 2022, 16:17 | Обновлено 28 сентября 2022, 16:54
4133
3
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Getty Images/Global Images Ukraine. Динияр Билялетдинов

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом сообщил отец футболиста Ринат Билялетдинов.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад.

То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит – призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка.

Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть.

Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», – сказал Ринат Билялетдинов.

Сейчас 37-летний Билялетдинов играет в Медиалиге.

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Динияр Билялетдинов мобилизация российско-украинская война
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Источник Р-Спорт
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DK1961
"По закону" только в ВАШЕМ телевизоре. Еще не понял, "отец Билялетдинова"?
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+3
Анатолій Чорнобук
Дадуть м*яча замість зброІ
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+2
Zhez53
Товарищ, Сталин!  Произошла чудовищная ошибка! 
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+1
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