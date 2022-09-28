Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Мой контракт? Не думаю об этом. Главное — ребята на Евро»
Молодежные турниры
28 сентября 2022, 15:27 |
213
0

Руслан РОТАНЬ: «Мой контракт? Не думаю об этом. Главное — ребята на Евро»

Решение примет УАФ

28 сентября 2022, 15:27 |
213
0
Руслан РОТАНЬ: «Мой контракт? Не думаю об этом. Главное — ребята на Евро»
uaf.ua. Руслан Ротань

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань сейчас не готов сказать, будет ли продлен его контракт, хотя молодежная сборная вышла на Евро-2023.

«Контракт? На этом неправильно зацикливаться. Главное — ребята на Евро, будет вечер — будет какой-то привкус. Думаю, это не разговор сегодняшнего дня».

«Я на этом не зацикливаюсь. Ребятам сказал, что я молодой тренер, они — молодые игроки, и мы совершаем совместно какие-то ошибки, какие-то вещи делаем правильно. Вместе растем, поэтому горжусь ребятами».

«Хочу сказать родителям ребят, что их воспитание — ребята действительно заслуживают выхода на Евро, трофеев. У этих ребят действительно хорошее воспитание от родителей», — сказал Ротань.

По теме:
На пути к Евро-2023 сборная Ротаня выиграла главное сражение – у себя самой
Даниил СИКАН: «Настрой был как на последний матч»
Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Суспильне спорт
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча
Футбол | 28 сентября 2022, 00:39 1
Украина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча
Украина – Шотландия – 0:0. Как не забил Ярмоленко. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура Лиги наций

Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис
Футбол | 28 сентября 2022, 11:59 5
Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис
Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис

В сторону нападающего был брошен банан

Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Футбол | 28.09.2022, 10:52
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Роман ЯРЕМЧУК: «На ЧМ не вышли, Лигу наций не выиграли — год не сложился»
Футбол | 28.09.2022, 14:17
Роман ЯРЕМЧУК: «На ЧМ не вышли, Лигу наций не выиграли — год не сложился»
Роман ЯРЕМЧУК: «На ЧМ не вышли, Лигу наций не выиграли — год не сложился»
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Футбол | 27.09.2022, 20:20
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
26.09.2022, 22:12 7
Футбол
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
28.09.2022, 00:55 22
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.09.2022, 02:41 2
MMA
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 131
Футбол
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
27.09.2022, 18:47 3
Бокс
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
27.09.2022, 18:23 2
MMA
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
27.09.2022, 01:49
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности