Руслан РОТАНЬ: «Мой контракт? Не думаю об этом. Главное — ребята на Евро»
Решение примет УАФ
Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань сейчас не готов сказать, будет ли продлен его контракт, хотя молодежная сборная вышла на Евро-2023.
«Контракт? На этом неправильно зацикливаться. Главное — ребята на Евро, будет вечер — будет какой-то привкус. Думаю, это не разговор сегодняшнего дня».
«Я на этом не зацикливаюсь. Ребятам сказал, что я молодой тренер, они — молодые игроки, и мы совершаем совместно какие-то ошибки, какие-то вещи делаем правильно. Вместе растем, поэтому горжусь ребятами».
«Хочу сказать родителям ребят, что их воспитание — ребята действительно заслуживают выхода на Евро, трофеев. У этих ребят действительно хорошее воспитание от родителей», — сказал Ротань.
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