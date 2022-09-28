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Лига наций
28 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 28 сентября 2022, 14:47
125
2

ВИДЕО. Провал Петракова, у Фьюри соперник, ставим на Чилича

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

28 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 28 сентября 2022, 14:47
125
2
ВИДЕО. Провал Петракова, у Фьюри соперник, ставим на Чилича
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Украина будет только в 3-й корзине при жеребьевке Евро
2. Фьюри назвал своего следующего соперника
3. Иван Голуб проведет следующий бой в Нью-Йорке
4. Прогноз на матч Тим - Чилич

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Источник Sport.ua
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Veter
Никакого провала в товарищеском турнире нет потому что Украина лучшая среди вторых мест а значит и пятая в Лиге В
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