Лига наций28 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 28 сентября 2022, 14:47
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ВИДЕО. Провал Петракова, у Фьюри соперник, ставим на Чилича
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
28 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 28 сентября 2022, 14:47
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1. Украина будет только в 3-й корзине при жеребьевке Евро
2. Фьюри назвал своего следующего соперника
3. Иван Голуб проведет следующий бой в Нью-Йорке
4. Прогноз на матч Тим - Чилич
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Комментарии 2
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Никакого провала в товарищеском турнире нет потому что Украина лучшая среди вторых мест а значит и пятая в Лиге В
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