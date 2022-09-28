Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мой момент? Такое случается, нужно было забивать»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, почему не удалось реализовать отменный шанс на старте матча Лиги наций против Шотландии (0:0).

«Нереализованный момент? Такое случается. Ты можешь забить с какого-нибудь полумомента, когда никто не ожидает, какой-то рикошет. А иногда ты не забиваешь 100-процентный момент, и это стоит команде результата. Конечно, немного обидно, что не забили свои моменты: если бы забили, игра сложилась бы по-другому».

«Понимаю, что я — атакующий игрок и должен забивать голы. Это и так понятно и понимаю, что подобные моменты нужно реализовывать. Почему не победили? Не забили свои моменты, такое в футболе случается», — сказал Ярмоленко.