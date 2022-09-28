Роман ЯРЕМЧУК: «На ЧМ не вышли, Лигу наций не выиграли — год не сложился»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил ничью 0:0 в последнем матче Лиги наций с Шотландией, а также весь 2022 год для национальной команды.

«Я думаю, что к ребятам вопросов нет. Все выкладывались и были заряжены. Хотя задание в этом году не выполнили — на ЧМ не вышли, Лигу наций не выиграли. Не сложился этот год для сборной».

«В целом, у нас хорошая боевая команда, есть много молодежи и большой потенциал. Вы сами знаете, что сборная умеет играть в футбол», — сказал Яремчук.