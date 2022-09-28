Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Таллинне.

Во втором круге украинка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№27 WTA). Встреча состоится пятым запуском на центральном корте после матча Канепи – Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка пока не проигрывала.

В следующем круге победительница сразится против Линды Носковой (№105 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№15 WTA).

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