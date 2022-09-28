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WTA
28 сентября 2022, 12:17 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:18
310
1

Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Таллинне

28 сентября 2022, 12:17 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:18
310
1
Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Таллинне.

Во втором круге украинка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№27 WTA). Встреча состоится пятым запуском на центральном корте после матча Канепи – Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка пока не проигрывала.

В следующем круге победительница сразится против Линды Носковой (№105 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№15 WTA).

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Барбора Крейчикова Марта Костюк смотреть онлайн WTA Таллинн
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Источник Sport.ua
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Spectra
Загадочный матч! Тут Барбора может вынести Марту или Марта снова в трёх сетах выиграет, как и прошлых двух матчах.
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