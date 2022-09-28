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ATP
28 сентября 2022, 00:50 |
88
0

Аргентинский теннисист обыграл россиянина и посвятил победу погибшей сестре

Этчеверри выиграл у Аслана Карацева на турнире в Израиле

28 сентября 2022, 00:50 |
88
0
Аргентинский теннисист обыграл россиянина и посвятил победу погибшей сестре
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Этчеверри

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, ATP 87) в трех сетах обыграл Аслана Карацева (россия, ATP 39) в 1/16 финала турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль).

АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. 1/16 финала

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Аслан Карацев (россия) – 6:2, 6:7 (0:7), 6:4

После победы Томас прокомментировал победу и посвятил ее своей сестре, которая умерла от рака:

«Я хотел бы посвятить эту победу моей сестре, которую я потерял в прошлую пятницу», — сказал он после празднования, подняв глаза и руки к небу.

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Томас Мартин Этчеверри Аслан Карацев ATP Тель-Авив
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