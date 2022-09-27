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Лига наций
27 сентября 2022, 23:00 | Обновлено 27 сентября 2022, 23:27
553
0

ФОТО. Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией в Кракове

В поединке последнего 6-го тура Лиги наций определяется победитель группы

27 сентября 2022, 23:00 | Обновлено 27 сентября 2022, 23:27
553
0
ФОТО. Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией в Кракове
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира по боксу Александр Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией.

27 сентября сборная Украины проводит в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.

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Победитель матча выиграет группу и повысится в классе в Лигу A. Ничья устраивает шотландцев.

ФОТО. Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией в Кракове

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Источник Sport.ua
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