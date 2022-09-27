Лига наций27 сентября 2022, 23:00 | Обновлено 27 сентября 2022, 23:27
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ФОТО. Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией в Кракове
В поединке последнего 6-го тура Лиги наций определяется победитель группы
27 сентября 2022, 23:00 | Обновлено 27 сентября 2022, 23:27
553
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Чемпион мира по боксу Александр Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией.
27 сентября сборная Украины проводит в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.
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Победитель матча выиграет группу и повысится в классе в Лигу A. Ничья устраивает шотландцев.
ФОТО. Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией в Кракове
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