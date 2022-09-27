Чемпион мира по боксу Александр Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией.

27 сентября сборная Украины проводит в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.

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Победитель матча выиграет группу и повысится в классе в Лигу A. Ничья устраивает шотландцев.

ФОТО. Усик поддерживает сборную Украины в матче с Шотландией в Кракове