Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПЯТОВ: «Приятно остаться в сборной Украины. Не на поле, но рядом»
Лига наций
27 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 27 сентября 2022, 21:17
492
0

Андрей ПЯТОВ: «Приятно остаться в сборной Украины. Не на поле, но рядом»

Экс-кипер сборной стал амбассадором национальной команды

27 сентября 2022, 21:15 | Обновлено 27 сентября 2022, 21:17
492
0
Андрей ПЯТОВ: «Приятно остаться в сборной Украины. Не на поле, но рядом»
uaf.ua

Вратарь Андрей Пятов, который летом завершил карьеру в сборной Украины, стал амбассадором национальной команды. Игрок «Шахтера» оценил матч против Шотландии.

«Приятно, что меня так ценят и не хотят отпускать. Я остаюсь в команде. Да, не на поле, но рядом. Сейчас настроение в команде хорошее, ребята заряжены и все зависит от нас. Ребята все сделают для победы. В прошлой встрече с Шотландией игроки подсели, не пошло что-то. Такое бывает. Когда я был в сборной, то такие матчи случались».

«И еще я рад, что у нас такая конкуренция на позиции вратаря. Конкуренция создает рост. Лунин? Андрей - профессионал. И пусть он часто не играет, но он тренируется с лучшими игроками мира в «Реале», - сказал Пятов.

По теме:
Амбассадор. Рекордсмен Андрей Пятов возвращается в сборную Украины
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шотландия - фаворит, но у сборной Украины выше класс»
Андрей Пятов сборная Украины по футболу Украина - Шотландия Андрей Лунин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий ТРУБИН: «Главное – желание. Остальное не важно»
Футбол | 27 сентября 2022, 21:15 0
Анатолий ТРУБИН: «Главное – желание. Остальное не важно»
Анатолий ТРУБИН: «Главное – желание. Остальное не важно»

Вратарь молодежной сборной Украины прокомментировал победу команды

Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»
Футбол | 27 сентября 2022, 14:18 12
Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»
Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»

Экс-тренер сборной Украины – о матче против Шотландии

Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Футбол | 27.09.2022, 20:23
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Футбол | 27.09.2022, 11:33
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 27.09.2022, 11:44
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
26.09.2022, 22:12 7
Футбол
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
26.09.2022, 07:32 1
Футбол
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
26.09.2022, 17:35 3
Футбол
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
27.09.2022, 06:01
Другие виды
ФОТО. Усик поздравил свою очаровательную супругу с годовщиной свадьбы
ФОТО. Усик поздравил свою очаровательную супругу с годовщиной свадьбы
25.09.2022, 17:07 1
Бокс
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
25.09.2022, 21:54 2
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
26.09.2022, 20:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности