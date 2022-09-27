Андрей ПЯТОВ: «Приятно остаться в сборной Украины. Не на поле, но рядом»

Вратарь Андрей Пятов, который летом завершил карьеру в сборной Украины, стал амбассадором национальной команды. Игрок «Шахтера» оценил матч против Шотландии.

«Приятно, что меня так ценят и не хотят отпускать. Я остаюсь в команде. Да, не на поле, но рядом. Сейчас настроение в команде хорошее, ребята заряжены и все зависит от нас. Ребята все сделают для победы. В прошлой встрече с Шотландией игроки подсели, не пошло что-то. Такое бывает. Когда я был в сборной, то такие матчи случались».

«И еще я рад, что у нас такая конкуренция на позиции вратаря. Конкуренция создает рост. Лунин? Андрей - профессионал. И пусть он часто не играет, но он тренируется с лучшими игроками мира в «Реале», - сказал Пятов.