Анатолий ТРУБИН: «Главное – желание. Остальное не важно»

Вратарь сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал победу команды в ответном матче финала отбора к Европ-2023 над сборной Словакии:

«Когда получается одно целое, один кулак в команде, и неважно это 11 ребят на поле или 5-6 ребят которые остались на трибуне, тогда без разницы какое поле, какая погода. Да, в каких-то моментах нам было некомфортно играть, но с таким невероятным желанием ничего не важно, это главное.

Мы знали и понимали что мы сильнее в любом аспекте игры, но вот в первом матче не было какой-то командной игры в плане отбора, энергии, наверное даже желания. Поэтому они нас и переиграли тогдп, но мы сделали выводы и сегодня мы расставили, дали понять, кто и куда идет».