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Лига наций
27 сентября 2022, 20:43 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:48
2420
0

Амбассадор. Рекордсмен Андрей Пятов возвращается в сборную Украины

Знаменитый голкипер будет выполнять функции посла национальной сборной

27 сентября 2022, 20:43 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:48
2420
0
Амбассадор. Рекордсмен Андрей Пятов возвращается в сборную Украины
УАФ. Андрей Пятов

38-летний вратарь Андрей Пятов, один из рекордсменов национальной сборной Украины по количеству проведенных матчей (102 игры), возвращается в главную команду страны.

«Я буду вашим величайшим болельщиком», – сказал многолетний капитан сборной после того, как в июне этого года сыграл против Армении (3:0) в Лиге наций свой заключительный матч.

Разлука Пятова с командой его жизни была недолгой, и теперь Андрей будет выполнять функции посла национальной сборной, популяризируя ее среди многомиллионной болельщиков сине-желтых.

В частности, Андрей Пятов посетит решающее противостояние украинской команды со сборной Шотландии, которое состоится сегодня, 27 сентября, в польском Кракове и в котором будет решаться судьба первого места в группе B1 и путевки в дивизион А Лиги наций.

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сборная Украины по футболу Андрей Пятов Украина - Шотландия Лига наций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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