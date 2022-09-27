Амбассадор. Рекордсмен Андрей Пятов возвращается в сборную Украины

38-летний вратарь Андрей Пятов, один из рекордсменов национальной сборной Украины по количеству проведенных матчей (102 игры), возвращается в главную команду страны.

«Я буду вашим величайшим болельщиком», – сказал многолетний капитан сборной после того, как в июне этого года сыграл против Армении (3:0) в Лиге наций свой заключительный матч.

Разлука Пятова с командой его жизни была недолгой, и теперь Андрей будет выполнять функции посла национальной сборной, популяризируя ее среди многомиллионной болельщиков сине-желтых.

В частности, Андрей Пятов посетит решающее противостояние украинской команды со сборной Шотландии, которое состоится сегодня, 27 сентября, в польском Кракове и в котором будет решаться судьба первого места в группе B1 и путевки в дивизион А Лиги наций.