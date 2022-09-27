ФОТО. В Помпеях назвали улицу в честь легендарного аргентинца

В итальянском городе Помпеи открыли улицу, названную в честь аргентинской легенды Диего Марадоны, и на ней можно увидеть мурал с изображением футболиста.

Во время «Фестиваля уличного искусства» в Помпеях аргентинский художник Макси Баньяско нарисовал Марадону во время матча ЧМ-1990 на всю стену школы Луиджи Леоне. При этом он заменил логотип спонсора аргентинской команды на эмблему «Наполи». С сегодняшнего дня улица «Виторе Эмануэле III» будет носить имя «Диего Армандо Марадона».

– Я принял во внимание пожелания горожан, – сказал мэр Кармине Ло Сапио. – Аргентинский футболист с неаполитанским сердцем имел тесные отношения с нашим городом. Он был привязан к Мадонне Помпеи и занимался благотворительностью для сирот в городе.