Молодежные турниры27 сентября 2022, 20:31 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:40
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Сборная Украины U-21 в третий раз вышла в финальную часть Евро
Команда Руслана Ротаня вышла на Евро-2023
27 сентября 2022, 20:31 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:40
2534
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Молодежная сборная Украины обыграла Словакию U-21 в матчах плей-офф и гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
Украина U-21 вышла на Евро третий раз в истории. Ранее молодежка играла на чемпионате Европы в 2006 и 2011 годах.
Евро-2023 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Соперников по группе Украина узнает 18 октября.
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