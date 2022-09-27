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Молодежные турниры
27 сентября 2022, 20:31 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:40
2534
0

Сборная Украины U-21 в третий раз вышла в финальную часть Евро

Команда Руслана Ротаня вышла на Евро-2023

27 сентября 2022, 20:31 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:40
2534
0
Сборная Украины U-21 в третий раз вышла в финальную часть Евро
uaf.ua

Молодежная сборная Украины обыграла Словакию U-21 в матчах плей-офф и гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Украина U-21 вышла на Евро третий раз в истории. Ранее молодежка играла на чемпионате Европы в 2006 и 2011 годах.

Евро-2023 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Соперников по группе Украина узнает 18 октября.

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Источник Sport.ua
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