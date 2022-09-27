Сборная Украины U-21 в третий раз вышла в финальную часть Евро

Молодежная сборная Украины обыграла Словакию U-21 в матчах плей-офф и гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Украина U-21 вышла на Евро третий раз в истории. Ранее молодежка играла на чемпионате Европы в 2006 и 2011 годах.

Евро-2023 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Соперников по группе Украина узнает 18 октября.