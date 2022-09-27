Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии

Сегодня в 21:45 начнется матч последнего тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии. Команде Александра Петракова для выхода в Дивизион A нужна только победа.

Игра может стать последней для наставника, чей контракт истекает в конце года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбик

В запасе: Волынец, Ризнык, Бондарь, Качараба, Михайличенко, Кривцов, Сарапий, Пихаленок, Караваев, Зубков, Цыганков, Яремчук

Шотландия: Гордон, Фрэйзер, Портеус, Хендри, Хики, Тэйлор, Джек, Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс