Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Стартовые составы матча Лиги наций
Сегодня в 21:45 начнется матч последнего тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии. Команде Александра Петракова для выхода в Дивизион A нужна только победа.
Игра может стать последней для наставника, чей контракт истекает в конце года.
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Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбик
В запасе: Волынец, Ризнык, Бондарь, Качараба, Михайличенко, Кривцов, Сарапий, Пихаленок, Караваев, Зубков, Цыганков, Яремчук
Шотландия: Гордон, Фрэйзер, Портеус, Хендри, Хики, Тэйлор, Джек, Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс
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