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Лига наций
27 сентября 2022, 20:20 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:44
9862
42

Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии

Стартовые составы матча Лиги наций

27 сентября 2022, 20:20 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:44
9862
42
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
uaf.ua

Сегодня в 21:45 начнется матч последнего тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии. Команде Александра Петракова для выхода в Дивизион A нужна только победа.

Игра может стать последней для наставника, чей контракт истекает в конце года.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский, Ярмоленко, Мудрик, Довбик

В запасе: Волынец, Ризнык, Бондарь, Качараба, Михайличенко, Кривцов, Сарапий, Пихаленок, Караваев, Зубков, Цыганков, Яремчук

Шотландия: Гордон, Фрэйзер, Портеус, Хендри, Хики, Тэйлор, Джек, Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс

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Источник Sport.ua
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Комментарии 42
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Умник
Опять без звука смотреть.
Потому что жополиз будет комментить.
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+8
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sand
Який ще останній? Хай працює далі, якщо є бажання.
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+8
DK1961
Поддерживаю насчет Малиновского. Да и Мудрик хорош только для игры на контратаках, когда у него есть свободное пространство. А так - оба могут обрезаться. В остальном - нормальный состав.
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+4
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Владимир Дьяков
В составе нет игрока кто даст пас на ход Довбику или Мудрику, Малиновский опять все пасы будет отдавать противнику или назад.
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+4
pricolist
Петраков схоже вирішив грати 4-5-1, навряд чи Степаненко зіграє третім центральним захисником. Склад очікуваний, але б я замість Ярмоленка випустив Циганкова.
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+4
Макс Максов
А ви по складу визначили, що це останній (крайній) матч Петракова?)
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+4
igorek
Малиновский снова все обсеросит.
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+2
Alex86 1
Лунин главное шоб не косякнул, а так норм состав
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Burevestnik
останній твір автора на сайті...  
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0
Sunrise
Ну и жаль что не 3 ЦЗ, надеюсь перестраиваться по ходу матча не придётся. 
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0
Sunrise
Без опорников на лавке, и это ещё Игнатенко довызвали. А Назарина дома сидит. Я предупреждал ещё при оглашении списка) 
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0
Juzik
У британцев нет шансов!
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0
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Dreifus
Кто так игроков расставляет?
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0
Maks_krot
Давайте сборная  уже подарите положительные  эмоции Украине  ,они так всем сейчас нужны,ждём победу,грузите землю ну нужна победа 
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-1
Александр Ад
Ярмоленко.Малиновський в старті...ну не знаю....
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-3
Calm
Долбік краще
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-11
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