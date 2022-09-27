Молодежные турниры27 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:01
1521
1
Сикан оформил хет-трик за 18 минут матча Украины U-21
Форвард «Шахтера» забил три гола за молодежную сборную Украины
27 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:01
1521
1
В матче плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии U-21 форвард молодежной сборной Украины Даниил Сикан оформил хет-трик.
Игрок «Шахтера» забил три мяча во втором тайме, а на эти точные удары ему понадобилось всего 18 минут - с 48-й по 66-й минуты.
На этот момент Украина U-21 ведет 3:0, что по итогам двух матчей дает команде Руслана Ротаня выйти на молодежный Евро.
Сикан уже забивал и за основную сборную. У игрока 1 гол в пяти матчах команды Александра Петракова.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 сентября 2022, 17:09 4
Трубин, Сирота и Судаков на поле
Другие виды | 27 сентября 2022, 06:01 0
Главные новости за 26 сентября на Sport.ua
Футбол | 27.09.2022, 09:55
Футбол | 27.09.2022, 11:33
Футбол | 27.09.2022, 14:23
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Даниил красава! Давай ещё парочку!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2022, 20:57 4
25.09.2022, 21:54 2
26.09.2022, 20:05 9
25.09.2022, 23:20 3
26.09.2022, 17:35 3
26.09.2022, 10:58 1
25.09.2022, 17:07 1
25.09.2022, 19:42 3