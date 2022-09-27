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  4. Сикан оформил хет-трик за 18 минут матча Украины U-21
Молодежные турниры
27 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:01
1521
1

Сикан оформил хет-трик за 18 минут матча Украины U-21

Форвард «Шахтера» забил три гола за молодежную сборную Украины

27 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:01
1521
1
Сикан оформил хет-трик за 18 минут матча Украины U-21
uaf.ua

В матче плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии U-21 форвард молодежной сборной Украины Даниил Сикан оформил хет-трик.

Игрок «Шахтера» забил три мяча во втором тайме, а на эти точные удары ему понадобилось всего 18 минут - с 48-й по 66-й минуты.

На этот момент Украина U-21 ведет 3:0, что по итогам двух матчей дает команде Руслана Ротаня выйти на молодежный Евро.

Сикан уже забивал и за основную сборную. У игрока 1 гол в пяти матчах команды Александра Петракова.

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Даниил Сикан сборная Украины по футболу U-18 Евро-2023 U-21
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Источник Sport.ua
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LeMishoK
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