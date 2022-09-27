Сикан оформил хет-трик за 18 минут матча Украины U-21

В матче плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии U-21 форвард молодежной сборной Украины Даниил Сикан оформил хет-трик.

Игрок «Шахтера» забил три мяча во втором тайме, а на эти точные удары ему понадобилось всего 18 минут - с 48-й по 66-й минуты.

На этот момент Украина U-21 ведет 3:0, что по итогам двух матчей дает команде Руслана Ротаня выйти на молодежный Евро.

Сикан уже забивал и за основную сборную. У игрока 1 гол в пяти матчах команды Александра Петракова.