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  4. Артем ДОВБИК: «Ярмоленко - топовый игрок для сборной. Нам далеко до него»
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27 сентября 2022, 19:12 |
876
0

Артем ДОВБИК: «Ярмоленко - топовый игрок для сборной. Нам далеко до него»

У вингера 111 матчей и 45 голов

27 сентября 2022, 19:12 |
876
0
Артем ДОВБИК: «Ярмоленко - топовый игрок для сборной. Нам далеко до него»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Артем Довбик оценил вклад Андрея Ярмоленко, который провел за сборную Украины 111 матчей, догнав по этому показателю Андрея Шевченко.

«Ярмоленко - легендарная личность для украинского футбола. Андрей добавляет нам мотивации. Топовый игрок для сборной Украины, у него столько матчей и столько голов».

«Нам очень далеко до него», - сказал Довбик.

У Ярмоленко 45 голов в сборной - второй результат в истории национальной команды.

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сборная Украины по футболу Артем Довбик Андрей Ярмоленко
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Источник vZbirna
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