Артем ДОВБИК: «Ярмоленко - топовый игрок для сборной. Нам далеко до него»

Форвард Артем Довбик оценил вклад Андрея Ярмоленко, который провел за сборную Украины 111 матчей, догнав по этому показателю Андрея Шевченко.

«Ярмоленко - легендарная личность для украинского футбола. Андрей добавляет нам мотивации. Топовый игрок для сборной Украины, у него столько матчей и столько голов».

«Нам очень далеко до него», - сказал Довбик.

У Ярмоленко 45 голов в сборной - второй результат в истории национальной команды.