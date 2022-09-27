Молодежные турниры27 сентября 2022, 19:12 |
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Артем ДОВБИК: «Ярмоленко - топовый игрок для сборной. Нам далеко до него»
У вингера 111 матчей и 45 голов
27 сентября 2022, 19:12 |
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Форвард Артем Довбик оценил вклад Андрея Ярмоленко, который провел за сборную Украины 111 матчей, догнав по этому показателю Андрея Шевченко.
«Ярмоленко - легендарная личность для украинского футбола. Андрей добавляет нам мотивации. Топовый игрок для сборной Украины, у него столько матчей и столько голов».
«Нам очень далеко до него», - сказал Довбик.
У Ярмоленко 45 голов в сборной - второй результат в истории национальной команды.
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