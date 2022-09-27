Будет аншлаг. Известно, сколько зрителей посетят матч Украина – Шотландия

27 сентября в польском Кракове сборная Украины по футболу примет команду Шотландии в матче 6-го тура Лиги наций.

На сегодняшнем матче ожидается аншлаг (стадион «Краковия» вмещает чуть более 15 тыс. зрителей).

Шотландскую команду будет поддерживать около 3 тыс. болельщиков. Встречу будут освещать 65 журналистов и 30 фотокорреспондентов. Начало в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия.