Будет аншлаг. Известно, сколько зрителей посетят матч Украина – Шотландия
Более 15 тысяч болельщиком придут на матч Лиги наций
27 сентября в польском Кракове сборная Украины по футболу примет команду Шотландии в матче 6-го тура Лиги наций.
На сегодняшнем матче ожидается аншлаг (стадион «Краковия» вмещает чуть более 15 тыс. зрителей).
Шотландскую команду будет поддерживать около 3 тыс. болельщиков. Встречу будут освещать 65 журналистов и 30 фотокорреспондентов. Начало в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».
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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия.
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