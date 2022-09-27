Украина. Премьер лига27 сентября 2022, 17:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала молодого форварда
Егор Гуничев подписал контракт с клубом
27 сентября 2022, 17:40 |
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о том, что контракт с клубом подписал форвард Егор Гуничев.
Игрок получил договор до середины 2025 года.
18-летний Гуничев ранее выступал за «Краматорск», а также за сборную Украины U-19.
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