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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала молодого форварда
Украина. Премьер лига
27 сентября 2022, 17:40 |
624
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала молодого форварда

Егор Гуничев подписал контракт с клубом

27 сентября 2022, 17:40 |
624
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала молодого форварда
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о том, что контракт с клубом подписал форвард Егор Гуничев.

Игрок получил договор до середины 2025 года.

18-летний Гуничев ранее выступал за «Краматорск», а также за сборную Украины U-19.

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Источник ФК Александрия
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