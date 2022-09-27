Украина. Премьер лига27 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 17:01
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ФОТО. Шахтер провел тренировку в Варшаве перед матчем с Металлистом
«Горняки» готовятся к матчу против «Металлиста»
27 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 17:01
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Донецкий «Шахтер» провел тренировку в Варшаве.
Сегодня команда провела занятия в фитнес-зале и в поле Legia Training Center.
Отметим, что 1 октября «Шахтер» сразится против «Металлиста» в рамках пятого тура УПЛ.
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