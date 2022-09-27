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Украина. Премьер лига
27 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 17:01
95
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку в Варшаве перед матчем с Металлистом

«Горняки» готовятся к матчу против «Металлиста»

27 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 27 сентября 2022, 17:01
95
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку в Варшаве перед матчем с Металлистом
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» провел тренировку в Варшаве.

Сегодня команда провела занятия в фитнес-зале и в поле Legia Training Center.

Отметим, что 1 октября «Шахтер» сразится против «Металлиста» в рамках пятого тура УПЛ.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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