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Лига наций
27 сентября 2022, 15:20 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:33
147
0

ВИДЕО. Беринчик снова в ринге, Бастони в Манчестере, ставим на Украину

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

27 сентября 2022, 15:20 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:33
147
0
ВИДЕО. Беринчик снова в ринге, Бастони в Манчестере, ставим на Украину
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Беринчик начал готовиться к поединку с Менди
2. УЕФА не будет наказывать Беларусь, а даже поможет ей
3. Бастони может перебраться в Манчестер
4. Прогноз на матч Украина – Шотландия

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Источник Sport.ua
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