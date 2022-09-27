Лига наций27 сентября 2022, 15:20 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:33
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ВИДЕО. Беринчик снова в ринге, Бастони в Манчестере, ставим на Украину
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
27 сентября 2022, 15:20 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:33
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1. Беринчик начал готовиться к поединку с Менди
2. УЕФА не будет наказывать Беларусь, а даже поможет ей
3. Бастони может перебраться в Манчестер
4. Прогноз на матч Украина – Шотландия
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