Лига наций27 сентября 2022, 14:23 |
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ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Шотландии
Команда Александра Петракова сыграет в синем комплекте амуниции
27 сентября 2022, 14:23 |
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Сборная Украины по футболу в сегодняшнем матче 6-го тура Лиги наций против Шотландии сыграет в синем комплекте формы. Вратарь наденет экипировку красного цвета.
Встреча состоится 27 сентября в польском Кракове на стадионе «Краковия». Начало в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».
- Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия.
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