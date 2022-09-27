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Лига наций
27 сентября 2022, 14:23 |
1300
0

ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Шотландии

Команда Александра Петракова сыграет в синем комплекте амуниции

27 сентября 2022, 14:23 |
1300
0
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Шотландии
УАФ

Сборная Украины по футболу в сегодняшнем матче 6-го тура Лиги наций против Шотландии сыграет в синем комплекте формы. Вратарь наденет экипировку красного цвета.

Встреча состоится 27 сентября в польском Кракове на стадионе «Краковия». Начало в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».

  • Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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