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  4. КАКА: «Лига наций сделала южноамериканцев менее конкурентоспособными»
Чемпионат Европы
27 сентября 2022, 13:56 |
438
0

КАКА: «Лига наций сделала южноамериканцев менее конкурентоспособными»

Легендарный хавбек оценил шансы Бразилии и Аргентины на ЧМ-2022

27 сентября 2022, 13:56 |
438
0
КАКА: «Лига наций сделала южноамериканцев менее конкурентоспособными»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный бразильский хавбек Кака оценил шансы сборных Бразилии и Аргентины выиграть ЧМ-2022:

«Выиграет ли Аргентина или Бразилия грядущий чемпионат мира? Надеюсь, но европейский футбол сейчас очень хорошего уровня. У нас также есть недостаток, заключающийся в том, что с появлением Лиги наций мы больше не можем играть товарищеские матчи с топ-командами Европы, и это делает нас менее конкурентоспособными, ведь в Южной Америке Бразилия выигрывает почти каждый матч.

Данный факт усложняет развитие национальной команды, хотя это правда, что обе команды, и Бразилия, и Аргентина, очень хорошо выступают на чемпионате мира и имеют отличных игроков.

Мне очень нравится нынешняя команда Аргентины, они очень зрелые и имеют хорошего тренера. Одним словом, и у Бразилии, и у Аргентины есть большие шансы выиграть этот чемпионат мира».

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Источник Marca
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