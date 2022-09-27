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  4. Филипп ЛАМ: «Не понимаю, в чем роль Мане в Баварии»
Германия
27 сентября 2022, 14:07 |
208
0

Филипп ЛАМ: «Не понимаю, в чем роль Мане в Баварии»

Легендарный защитник – о звездном новичке «Баварии»

27 сентября 2022, 14:07 |
208
0
Филипп ЛАМ: «Не понимаю, в чем роль Мане в Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Лам

Легенда «Баварии» Филипп Лам поделился своим мнением по поводу выступлений звездного новичка команды Садио Мане:

«Качества Мане не подлежат сомнению. Но очень важно, чтобы роли были чётко распределены. Я не вижу этого в данный момент. В настоящее время я не понимаю, как распределяются роли в клубе и в чём конкретно выражена роль Мане. Каждый должен знать, что ему делать на поле.

Он не интегрирован. Я видел его в «Ливерпуле», где он играл через центр. Это не его позиция. Теперь он также занимает эту позицию в «Баварии». Он показывает свою лучшую игру, когда атакует из глубины или с фланга. Мне он не кажется счастливым сейчас.

Другие игроки, такие как Лерой Сане, Джамал Мусиала или Лукас Эрнандес, который сейчас травмирован, демонстрируют выдающуюся игру. А о Мане сейчас никто не говорит. Он кажется изолированным и почти не принимает участия в игре. «Бавария» должна взять себя в руки и решить эту проблему».

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Филипп Лам Садио Мане Бавария
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Источник Mirror
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