MVP августа-сентября. У Вереса — лучшие игрок и тренер чемпионата

Лучшим игроком УПЛ августа-сентября 2022 года признан полузащитник «Вереса» Дмитрий Клец. В голосовании он получил поддержку 31,2% респондентов.

Вторым стал Дмитрий Непогодов из «Черноморца», у которого 23,1%, замкнул топ-3 Денис Безбородько («Заря»/«Колос») — 19,2%.

Лучшим тренером конца лета и начала осени стал наставник «Вереса» Юрий Вирт, который с 48,9% голосов опередил всех конкурентов. В тройке лучших он оставил позади себя Александра Кучера из «Днепра-1», у которого 23,3% поддержки, а также Ярослава Вишняка из «Колоса» — 10,7%;

Напомним, после четырех туров сезона-2022/2023 «Верес» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея три победы при одном поражении.