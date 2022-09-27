Юрий БЕРЕЗА: «Спортсмены и журналисты – это третий фронт»

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза рассказал о важности футбола во время войны:

– Юрий Николаевич, как вообще относитесь к проведению футбольного сезона во время войны?

– Если мы не хотим остаться на обочине мирового футбола и потом после победы долго восстанавливать позиции, нужно играть. Футбольные тенденции быстротечны, и за прогрессом нужно успевать. Чем может обернуться отсутствие на футбольной арене, мы еще увидим на примере уродов-россиян – последствия своего отстранения они не преодолеют минимум 10 лет. Особенно влияет отсутствие международных матчей, поэтому я являюсь сторонником того, чтобы играть. При этом убежден, что особое внимание следует уделить юношескому футболу. Наверное, нынешнее поколение игроков потеряет некоторые возможности, поэтому мы должны заниматься перспективами молодежи.

– Насколько важна роль игроков в донесении миру правды о войне, в призыве не прекращать помощь Украине?

– Если мы, военные, являемся первым фронтом, тыл – вторым, то журналисты, спортсмены и все, кто доносят правду – единственный мощный третий фронт. Помните, как модно было говорить, что футбол вне политики? А оказалось, что это не так. Зачем, например, турки вывесили портрет путина на матче «Динамо», если это не имеет значения? Футбол – одна из составляющих защиты государства. Каждый футболист становится бойцом, который должен донести правду, что у нас не гражданская война или вооруженный конфликт, а пришел оккупант, желающий уничтожить украинскую нацию и государство. И задача клубов и сборных заявлять миру, что Украина была, есть и будет. Поэтому хочу обратиться к каждому игроку: вы несете нагрузку не меньше, чем бойцы на передовой.

– Какое значение футбол имеет для находящихся на фронте бойцов? Следят ли они за командой? Что спрашивают у вас?

– О, это целая история! Благодаря Starlink наши бойцы смотрят футбол даже в окопах. Так что команда просто не имеет права играть плохо! Военные и футболисты «Днепра-1» являются продолжением друг друга. Матчи нашей команды, игра представителей клуба в сборной – это все под пристальным вниманием. После каждого плохого матча я столько выслушиваю от своих бойцов – и они даже не смотрят на звание (смеется). Футбол – один из вдохновляющих военных моментов, дает эмоции для борьбы, связывает с мирной жизнью, семьями. Я уже пообещал бойцам, что трибуна за воротами «Днепр-Арены» будет принадлежать им. А футболисты должны знать, что их фамилии всегда на устах бойцов.

– Команда «Днепр-1» уже долгое время находится в Словакии…

– Да, и мы очень благодарны городу Кошице и Кошицкой футбольной арене. Обращаюсь с личной благодарностью за то, что в трудные времена предоставили возможность для тренировок и проведения матчей. Городу мы подарим специальный знак от «Днепра-1», который станет символом нашей дружбы и победы.