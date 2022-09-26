Лига наций26 сентября 2022, 23:25 | Обновлено 27 сентября 2022, 00:06
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ВИДЕО. Очень важный гол. Димарко удвоил перевес Италии над Венгрией
Скуадре Адзурре нужна победа, чтобы выиграть группу Лиги наций
26 сентября 2022, 23:25 | Обновлено 27 сентября 2022, 00:06
274
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26 сентября в Будапеште проходит поединок последнего тура Лиги наций, в котором сборная Венгрии принимает команду Италии.
Скуадра Адзурра удвоила своей перевес. Только победа принесет ей путевку в финал четырех.
В начале второго тайма отличился Федерико Димарко.
ГОЛ! 0:2. Димарко, 52 мин.
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