ВИДЕО. Очень важный гол. Димарко удвоил перевес Италии над Венгрией

26 сентября в Будапеште проходит поединок последнего тура Лиги наций, в котором сборная Венгрии принимает команду Италии.

Скуадра Адзурра удвоила своей перевес. Только победа принесет ей путевку в финал четырех.

В начале второго тайма отличился Федерико Димарко.

ГОЛ! 0:2. Димарко, 52 мин.