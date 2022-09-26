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Лига наций
26 сентября 2022, 23:12 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:18
148
0

ВИДЕО. Гюндоган забил пенальти. Германия открыла счет в игре с Англией

Европейские гранды проводят на Уэмбли утешительный матч Лиги наций

26 сентября 2022, 23:12 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:18
148
0
ВИДЕО. Гюндоган забил пенальти. Германия открыла счет в игре с Англией
УЕФА. Илкай Гюндоган

26 сентября проходит матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Англии и Германии.

Поединок на «Уэмбли» не имеет турнирного значения. Обе команды не претендуют на победу в группе, более того – Англия как аутсайдер квартета досрочно отправляется в Дивизион B.

В начале второго тайма Илкай Гюндоган забил пенальти, и Германия открыла счет в игре с Англией.

ГОЛ! 0:1. Илкай Гюндоган, 52 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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