ВИДЕО. Гюндоган забил пенальти. Германия открыла счет в игре с Англией

26 сентября проходит матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Англии и Германии.

Поединок на «Уэмбли» не имеет турнирного значения. Обе команды не претендуют на победу в группе, более того – Англия как аутсайдер квартета досрочно отправляется в Дивизион B.

В начале второго тайма Илкай Гюндоган забил пенальти, и Германия открыла счет в игре с Англией.

ГОЛ! 0:1. Илкай Гюндоган, 52 мин (пен)