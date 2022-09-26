Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Костюк подарила шанс Пере, но не позволила ей вернуться в игру
WTA
26 сентября 2022, 22:45 |
298
0

ВИДЕО. Костюк подарила шанс Пере, но не позволила ей вернуться в игру

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала в Таллинне

26 сентября 2022, 22:45 |
298
0
ВИДЕО. Костюк подарила шанс Пере, но не позволила ей вернуться в игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 1/16 финала на хардовом турнире WTA 250 в Таллинне (Эстония) между Мартой Костюк (Украина) и Бернардой Перой (США).

Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу украинской теннисистки.

Отметим, что после выигранного первого сета Марта уверенно вела и во втором со счетом 3:0, но упустила преимущество. Тем не менее 3-й сет Костюк выиграла без особых проблем.

Смотрите лучшие моменты матча:

По теме:
ВИДЕО. Как Байндл забрала сет у Саккари и пыталась выиграть матч
ВИДЕО. Новости сборной, рекорд Ярмоленко, Шевченко уволили
Определилась соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Эстонии
Марта Костюк Бернарда Пера WTA Таллинн видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Футбол | 26 сентября 2022, 07:32 1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»

Президент «Ингульца» рассказал, как помогает украинской армии

Кубок Лейвера. Мир сильнее Европы. Тиафо добыл финальную победу
Теннис | 25 сентября 2022, 20:08 2
Кубок Лейвера. Мир сильнее Европы. Тиафо добыл финальную победу
Кубок Лейвера. Мир сильнее Европы. Тиафо добыл финальную победу

Впервые европейцы проиграли командный турнир

Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Футбол | 26.09.2022, 17:35
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
Баскетбол | 25.09.2022, 22:55
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
Война | 26.09.2022, 16:11
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
25.09.2022, 01:40 7
Бокс
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
Джо Джойс – Джозеф Паркер. Мощный удар в челюсть. Видео боя и нокаута
25.09.2022, 06:50
Бокс
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
25.09.2022, 21:54 2
Футбол
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
24.09.2022, 20:45 13
Футбол
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
25.09.2022, 17:57
Бокс
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
25.09.2022, 00:55 2
Футбол
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
25.09.2022, 09:36 3
Бокс
У Шотландии есть одна гарантированная потеря на игру с Украиной
У Шотландии есть одна гарантированная потеря на игру с Украиной
25.09.2022, 13:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности