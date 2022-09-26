ВИДЕО. Костюк подарила шанс Пере, но не позволила ей вернуться в игру

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 1/16 финала на хардовом турнире WTA 250 в Таллинне (Эстония) между Мартой Костюк (Украина) и Бернардой Перой (США).

Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу украинской теннисистки.

Отметим, что после выигранного первого сета Марта уверенно вела и во втором со счетом 3:0, но упустила преимущество. Тем не менее 3-й сет Костюк выиграла без особых проблем.

Смотрите лучшие моменты матча: