WTA26 сентября 2022, 22:45 |
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ВИДЕО. Костюк подарила шанс Пере, но не позволила ей вернуться в игру
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала в Таллинне
26 сентября 2022, 22:45 |
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Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 1/16 финала на хардовом турнире WTA 250 в Таллинне (Эстония) между Мартой Костюк (Украина) и Бернардой Перой (США).
Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу украинской теннисистки.
Отметим, что после выигранного первого сета Марта уверенно вела и во втором со счетом 3:0, но упустила преимущество. Тем не менее 3-й сет Костюк выиграла без особых проблем.
Смотрите лучшие моменты матча:
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