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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
Испания
26 сентября 2022, 20:05 |
2798
6

Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»

Возможно, Роман закончит карьеру уже в ближайшее время

26 сентября 2022, 20:05 |
2798
6
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
ФК Фуэнлабрада

Форвард Роман Зозуля дал понять, что в ближайшее время не стоит ждать его возвращения в футбол, так как игрок занимается помощью украинской армии в войне против россии.

Последние сезоны Зозуля выступал в Испании.

«Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас я не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть».

«Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине».

«Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране», - сказал Зозуля.

Сейчас Роман занят проектом Футбольный Байрактар.

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Источник Новое время
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Комментарии 6
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Nick.Grabowski
Хоча би в одного адекватність присутня. Я коли бачу 1-у лігу, 2-гу лігу, аматорів яку ганяють в футбол - це якийсь жах. В Україні страшна війна. Але більшість знову живе наче в дурмані.
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+5
Віталій Ткачук
Ось йому якраз треба грати. Він справжній. Рома один з небагатьох спортсменів, які "не словом а ділом" підтримують ЗСУ і українців.
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+4
Remark
Почему остальным не мешает война играть в футбол? Ярмоленко, Цыганков, Степаненко и т.д.
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-2
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Veter
Можно вернуться в Украину и уже тут думать что дальше
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-2
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