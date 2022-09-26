Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»

Форвард Роман Зозуля дал понять, что в ближайшее время не стоит ждать его возвращения в футбол, так как игрок занимается помощью украинской армии в войне против россии.

Последние сезоны Зозуля выступал в Испании.

«Были команды, которые хотели меня подписать. Но я сказал: ребята, сейчас я не могу, мне не до футбола. Когда в стране война, я не могу играть».

«Я без команды, и не знаю, будет ли у меня команда, хотя я понимаю, что контракт позволит мне зарабатывать деньги и помогать Украине».

«Но мотивации играть в футбол у меня нет, пока идет война в моей стране», - сказал Зозуля.

Сейчас Роман занят проектом Футбольный Байрактар.