Игорь ЦЫГАНЫК: «Какие есть альтернативы Петракову? Ребров, но он занят»
Перед УАФ может стоять тяжелый выбор
Журналист Игорь Цыганык уверен, что наставник Александр Петраков получит новый контракт, если во вторник сборная Украины обыграет Шотландию и выйдет в Дивизион A Лиги наций.
«Если завтра Петраков выиграет матч, то будет как-то смешно увольнять тренера, который вывел команду в Лигу A. Если Петраков проигрывает, то есть вопросы. На ЧМ не вышел, в Лиге наций не выиграл - могут уволить. Но какие есть альтернативы? Есть Ребров, но у него контракт с «Аль-Айном».
«До мая он точно не примет сборную, а отбор на Евро-2024 начинается в марте. Есть проблемы с этим. Получается, нужно ждать Реброва до мая, а кто будет начинать отбор? Другой тренер? Это странно».
«Кто еще может, как здесь вырулить? Думаю, если Петраков завтра выигрывает, то у УАФ не будет вариантов, а только продлить контракт», - сказал Цыганков.
Ранее Ребров заявил, что готов возглавить сборную Украины после завершения работы в ОАЭ.
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