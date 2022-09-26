Игорь ЦЫГАНЫК: «Какие есть альтернативы Петракову? Ребров, но он занят»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что наставник Александр Петраков получит новый контракт, если во вторник сборная Украины обыграет Шотландию и выйдет в Дивизион A Лиги наций.

«Если завтра Петраков выиграет матч, то будет как-то смешно увольнять тренера, который вывел команду в Лигу A. Если Петраков проигрывает, то есть вопросы. На ЧМ не вышел, в Лиге наций не выиграл - могут уволить. Но какие есть альтернативы? Есть Ребров, но у него контракт с «Аль-Айном».

«До мая он точно не примет сборную, а отбор на Евро-2024 начинается в марте. Есть проблемы с этим. Получается, нужно ждать Реброва до мая, а кто будет начинать отбор? Другой тренер? Это странно».

«Кто еще может, как здесь вырулить? Думаю, если Петраков завтра выигрывает, то у УАФ не будет вариантов, а только продлить контракт», - сказал Цыганков.

Ранее Ребров заявил, что готов возглавить сборную Украины после завершения работы в ОАЭ.