ВИДЕО. Новости сборной, рекорд Ярмоленко, Шевченко уволили

Собираешься посмотреть матч Лиги Наций Украина – Шотландия, но еще не слышал последних новостей? Роковая ошибка! Сегодня говорим о главных футбольных новостях последних нескольких дней, немного удивляемся и, как всегда, поддерживаем армию и волонтеров.

00:00 Помогите Зозуле с Байрактаром!

1:25 Что поможет сборной обыграть Шотландию? Вернуться в Лигу А!

6:21 Ярмоленко станет рекордсменом?

7:42 Шевченко уволили из Дженоа - ЧТО?

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