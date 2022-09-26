ВИДЕО. Новости сборной, рекорд Ярмоленко, Шевченко уволили
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
Собираешься посмотреть матч Лиги Наций Украина – Шотландия, но еще не слышал последних новостей? Роковая ошибка! Сегодня говорим о главных футбольных новостях последних нескольких дней, немного удивляемся и, как всегда, поддерживаем армию и волонтеров.
00:00 Помогите Зозуле с Байрактаром!
1:25 Что поможет сборной обыграть Шотландию? Вернуться в Лигу А!
6:21 Ярмоленко станет рекордсменом?
7:42 Шевченко уволили из Дженоа - ЧТО?
11:54 Подписывайтесь, ставьте лайк и давайте деньги на армию
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