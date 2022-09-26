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Украина. Премьер лига
26 сентября 2022, 17:49 |
106
0

Громов вернулся в общую группу Днепра-1

Форвард восстановился после травмы

26 сентября 2022, 17:49 |
106
0
Громов вернулся в общую группу Днепра-1
СК Днепр-1. Артем Громов

Форвард «Днепра-1» Артем Громов вернулся к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Громов получил повреждение две недели назад перед матчем Лиги Европы против «Аполлона». Сейчас в лазарете «Днепра-1» остаются только Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита.

Громов перешел в «Днепр-1» минувшим летом из «Зари». В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах во всех турнирах.

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Источник СК Днепр-1
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