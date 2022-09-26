Украина. Премьер лига26 сентября 2022, 17:49 |
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Громов вернулся в общую группу Днепра-1
Форвард восстановился после травмы
26 сентября 2022, 17:49 |
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Форвард «Днепра-1» Артем Громов вернулся к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Громов получил повреждение две недели назад перед матчем Лиги Европы против «Аполлона». Сейчас в лазарете «Днепра-1» остаются только Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита.
Громов перешел в «Днепр-1» минувшим летом из «Зари». В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах во всех турнирах.
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