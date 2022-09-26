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WTA
26 сентября 2022, 17:25 | Обновлено 26 сентября 2022, 18:26
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0

Определилась соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Эстонии

Сыграет против Барборы Крейчиковой

26 сентября 2022, 17:25 | Обновлено 26 сентября 2022, 18:26
501
0
Определилась соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Эстонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Соперницей украинской теннисистки Марты Костюк в 1/8 финала турнира WTA250 в Эстонии будет Барбора Крейчикова.

Чешская теннисистка в 1/16 финала в двух сетах обыграла Айлу Томлянович. Крейчикова в рейтинге WTA находится на 27-м месте, а Костюк занимает 56-ю позицию.

В первом раунде Марта обыграла Бернарду Перу.

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Источник Sport.ua
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