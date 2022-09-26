Определилась соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Эстонии

Соперницей украинской теннисистки Марты Костюк в 1/8 финала турнира WTA250 в Эстонии будет Барбора Крейчикова.

Чешская теннисистка в 1/16 финала в двух сетах обыграла Айлу Томлянович. Крейчикова в рейтинге WTA находится на 27-м месте, а Костюк занимает 56-ю позицию.

В первом раунде Марта обыграла Бернарду Перу.