Марта КОСТЮК: «Хотела закончить матч против Перы в двух сетах»

Марта Костюк (№56 WTA) прокомментировала победу над Бернардой Перой из США (№45 WTA) в матче первого круга турнира WTA 250 в Таллинне.

«В первом сете мне удалось переломить ход поединка, потом я чувствовала себя очень уверенно вплоть до счета 3:0, даже до счета 3:2, 40-0. Потом она пару раз хорошо подала и вернулась в игру, знаете, она хорошая теннисистка. И мне пришлось бороться до самого конца, чтобы ее обыграть. Нужно отдать ей должное, что она смогла вернуться в игру во второй партии. Очевидно, что я хотела закончить матч в двух сетах, но это теннис, я сделала все, что могла.

Не знаю, играю ли я сейчас в свой лучший теннис, не уверена, что это можно как-то определить. Я получила травму на Уимблдоне и я усиленно работала, чтобы восстановиться и быть в хорошей форме. Сейчас я чувствую себя немного увереннее, чем обычно, потому что я провела много матчей, я лучше понимаю, над чем работать и какой мой уровень. Я все еще отношусь к каждому матчу, как к очень важному. Не знаю, я не могу сказать, что я чувствую, что это самый лучший теннис, но я хорошо чувствую себя на корте», - сказала Костюк.

В следующем круге Костюк сразится против Барборы Крейчиковой (№27 WTA).