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  4. Деян КУЛУШЕВСКИ: «Слова Конте покоряют ваше сердце»
Англия
26 сентября 2022, 17:14 |
183
0

Деян КУЛУШЕВСКИ: «Слова Конте покоряют ваше сердце»

Хавбек «Тоттенхэма» - о главном тренере команды

26 сентября 2022, 17:14 |
183
0
Деян КУЛУШЕВСКИ: «Слова Конте покоряют ваше сердце»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признался, что ему приятно работать с главным тренером «Шпор» Антонио Конте:

«Я не был счастлив в «Ювентусе», поэтому переход в «Тоттенхэм» стал для меня отличным выбором. Я счастлив работать под руководством Антонио Конте. Поверьте, я никогда в жизни не видел более мотивированного человека, чем нашего тренера. Его слова покоряют ваше сердце».

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Деян Кулушевски Тоттенхэм Антонио Конте
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Источник La Gazzetta dello Sport
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