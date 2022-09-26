Англия26 сентября 2022, 17:14 |
183
0
Деян КУЛУШЕВСКИ: «Слова Конте покоряют ваше сердце»
Хавбек «Тоттенхэма» - о главном тренере команды
26 сентября 2022, 17:14 |
183
0
Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признался, что ему приятно работать с главным тренером «Шпор» Антонио Конте:
«Я не был счастлив в «Ювентусе», поэтому переход в «Тоттенхэм» стал для меня отличным выбором. Я счастлив работать под руководством Антонио Конте. Поверьте, я никогда в жизни не видел более мотивированного человека, чем нашего тренера. Его слова покоряют ваше сердце».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 26 сентября 2022, 14:56 6
Марта стартовала в Таллинне с непростой победы
Футбол | 25 сентября 2022, 19:42 3
Товарищеский матч команд был прерван из-за воздушной тревоги
Футбол | 26.09.2022, 15:33
Баскетбол | 25.09.2022, 22:55
Футбол | 25.09.2022, 21:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2022, 17:07 1
24.09.2022, 23:40 10
25.09.2022, 17:57
25.09.2022, 08:10 3
25.09.2022, 13:28 5
Бокс
24.09.2022, 18:25 11
Футбол