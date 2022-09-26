Деян КУЛУШЕВСКИ: «Слова Конте покоряют ваше сердце»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признался, что ему приятно работать с главным тренером «Шпор» Антонио Конте:

«Я не был счастлив в «Ювентусе», поэтому переход в «Тоттенхэм» стал для меня отличным выбором. Я счастлив работать под руководством Антонио Конте. Поверьте, я никогда в жизни не видел более мотивированного человека, чем нашего тренера. Его слова покоряют ваше сердце».