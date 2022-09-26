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26 сентября 2022, 15:48 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:58
593
0

Христо СТОИЧКОВ: «Меня волнует война. Многие мои друзья в Украине»

Легендарный болгарин высказал свою позицию

26 сентября 2022, 15:48 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:58
593
0
Христо СТОИЧКОВ: «Меня волнует война. Многие мои друзья в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Христо Стоичков

Обладатель Золотого мяча 1994 Христо Стоичков Христо Стоичков высказался о войне в Украине.

Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
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«Я всегда боролся за мир, поскольку нет ничего лучше понимания, что люди из разных уголков мира сидят и разговаривают друг с другом.

Что мы получаем от войны? Нищету? Только проблемы. Нет ничего лучше свободы, мира и любви. Конечно, меня волнует война. Многие мои друзья в Украине», - сказал Стоичков.

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Христо Стоичков российско-украинская война
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Источник Gol.bg
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