Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман Зозуля организовал сбор на «футбольный» Байрактар
Испания
26 сентября 2022, 15:33 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:48
571
0

Роман Зозуля организовал сбор на «футбольный» Байрактар

Экс-игрок сборной Украины активно занимается волотерством

26 сентября 2022, 15:33 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:48
571
0
Роман Зозуля организовал сбор на «футбольный» Байрактар
Facebook

Нападающий испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля, с 2014 года активно занимающийся волонтерством и помогающий ВСУ, организовал сбор на «футбольный» Байрактар. 32-летний игрок хочет собрать 5 миллионов евро, чтобы купить «птичку» для ВСУ.

«10 лет назад я мечтал заработать 5 млн евро, чтобы купить дом, квартиру, машину, путешествовать по миру и ни в чем себе не отказывать. Но тогда я просто не знал, что такое война.

Сегодня я мечтаю собрать 5 млн евро, чтобы купить одну единственную «птичку», которая будет уничтожать нечисть, которая притащилась на нашу землю и лишила миллионы украинцев мечт», – написал Зозуля в Facebook.

 

По теме:
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
Христо СТОИЧКОВ: «Меня волнует война. Многие мои друзья в Украине»
Ольга САЛАДУХА: «Вся планета оказалась над пропастью из-за паранойи кремля»
Роман Зозуля российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол, который стал вирусным. Как дети Сантоса прославили Бразилию
Футбол | 26 сентября 2022, 11:05 2
ВИДЕО. Гол, который стал вирусным. Как дети Сантоса прославили Бразилию
ВИДЕО. Гол, который стал вирусным. Как дети Сантоса прославили Бразилию

Вот почему футболистов этой нации многие считают лучшими

Богдан БУТКО: «В Шахтере меня начали двигать, не давали играть»
Футбол | 26 сентября 2022, 12:25 3
Богдан БУТКО: «В Шахтере меня начали двигать, не давали играть»
Богдан БУТКО: «В Шахтере меня начали двигать, не давали играть»

Бывший защитник «Шахтера» - об уходе из команды

ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
Баскетбол | 25.09.2022, 22:55
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Футбол | 25.09.2022, 15:01
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 26.09.2022, 04:20
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
Изгои вернулись в футбол. Сборная россии провела первый матч с ноября
24.09.2022, 20:45 13
Футбол
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
24.09.2022, 17:53 56
Футбол
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
25.09.2022, 07:23
Бокс
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
25.09.2022, 01:40 7
Бокс
Избил двух девочек. Суперзвезду велоспорта арестовали в Австралии
Избил двух девочек. Суперзвезду велоспорта арестовали в Австралии
25.09.2022, 08:10 3
Другие виды
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
25.09.2022, 00:55 2
Футбол
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
24.09.2022, 23:40 10
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
26.09.2022, 10:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности