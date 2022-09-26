Роман Зозуля организовал сбор на «футбольный» Байрактар

Нападающий испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля, с 2014 года активно занимающийся волонтерством и помогающий ВСУ, организовал сбор на «футбольный» Байрактар. 32-летний игрок хочет собрать 5 миллионов евро, чтобы купить «птичку» для ВСУ.

«10 лет назад я мечтал заработать 5 млн евро, чтобы купить дом, квартиру, машину, путешествовать по миру и ни в чем себе не отказывать. Но тогда я просто не знал, что такое война.

Сегодня я мечтаю собрать 5 млн евро, чтобы купить одну единственную «птичку», которая будет уничтожать нечисть, которая притащилась на нашу землю и лишила миллионы украинцев мечт», – написал Зозуля в Facebook.