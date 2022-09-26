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Англия
26 сентября 2022, 15:43 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:44
531
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Хорватии возглавил Уотфорд

Славен Билич возвращается в Англию

26 сентября 2022, 15:43 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:44
531
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Хорватии возглавил Уотфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Славен Билич

Клуб Чемпионшипа «Уофторд» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Славена Билича. Контракт с 54-летним хорватским специалистом рассчитан на 18 месяцев.

Предыдущим наставником «Уотфорда» был Роб Эдвардс. После 10 туров «Уотфорд» занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Ранее Билич уже работал в Англии с «Вест Хэмом» и ВБА. Предыдущим местом его работы был китайский «Бейцин Гуоань».

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Уотфорд Славен Билич Чемпионшип
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Источник ФК Уотфорд
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