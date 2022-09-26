ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Хорватии возглавил Уотфорд

Клуб Чемпионшипа «Уофторд» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Славена Билича. Контракт с 54-летним хорватским специалистом рассчитан на 18 месяцев.

Предыдущим наставником «Уотфорда» был Роб Эдвардс. После 10 туров «Уотфорд» занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Ранее Билич уже работал в Англии с «Вест Хэмом» и ВБА. Предыдущим местом его работы был китайский «Бейцин Гуоань».