Англия26 сентября 2022, 15:43 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Хорватии возглавил Уотфорд
Славен Билич возвращается в Англию
26 сентября 2022, 15:43 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:44
531
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Клуб Чемпионшипа «Уофторд» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Славена Билича. Контракт с 54-летним хорватским специалистом рассчитан на 18 месяцев.
Предыдущим наставником «Уотфорда» был Роб Эдвардс. После 10 туров «Уотфорд» занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Ранее Билич уже работал в Англии с «Вест Хэмом» и ВБА. Предыдущим местом его работы был китайский «Бейцин Гуоань».
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