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Англия
26 сентября 2022, 15:10 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:13
147
0

Эрик КАНТОНА: «Я предложил МЮ стать президентом по футболу»

Легендарный француз хотел получить должность в клубе

26 сентября 2022, 15:10 | Обновлено 26 сентября 2022, 15:13
147
0
Эрик КАНТОНА: «Я предложил МЮ стать президентом по футболу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Кантона

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона рассказал о том, что хотел войти в руководство «Красных дьяволов»:

«В прошлом году я предложил клубу изменить свой путь. Эд Вудворд отлично разбирается в маркетинге, но не в футболе. У «Юнайтед» должен быть глава, президент по маркетингу и президент по футболу, отвечающий за все решения в футболе. Поэтому я предложил им стать президентом по футболу.

Я встречался с Вудвордом несколько раз. Но они не приняли мое предложение. Я все еще думаю, что у них должен быть кто-то, кто будет заниматься футбольными вопросами – я или кто-то другой. Это должен быть кто-нибудь из клуба, кто знает футбол и клуб.

Когда в 2013 году Фергюсон подал в отставку, клуб удвоил свои доходы, но ничего не выиграл. Если они добьются успехов в результатах и ​​будут иметь хороших людей в сфере маркетинга, то увеличат доходы втрое. Но они этого не понимают. Клуб тратит большие деньги, но это нужно делать правильно».

В 2020 году Кантона мог стать послом «Манчестер Юнайтед».

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Эрик Кантона Манчестер Юнайтед
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Источник Manchester Evening News
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