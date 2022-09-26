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Лига наций
26 сентября 2022, 14:28 | Обновлено 26 сентября 2022, 14:30
623
0

Украина – Шотландия. Нужна только победа

Соперников устроит ничья

26 сентября 2022, 14:28 | Обновлено 26 сентября 2022, 14:30
623
0
Украина – Шотландия. Нужна только победа

27 сентября. 21.45. Краков. Стадион «Краковии» имени Юзефа Пилсудского
Трансляция – в эфире марафона «Единые новости», YouTube канал УАФ

Сборная Украины должна была выигрывать матч в Армении, чтобы претендовать на общую победу в группе. Украинцы задачу даже перевыполнили – разгромили армян 0:5. При этом Петраков снова прибег к ротации, сменив всех 11 игроков по сравнению с разгромным поражением с Шотландией, и если с точки зрения игры все выглядело сомнительно, то результат – на табло. На несколько часов Украина снова стала лидером группы, но Шотландия свою победу над Ирландией все же вырвала. Уступая по ходу матча, шотландцы смогли перевернуть игру, а с ней и добиться нужного результата – 2:1. Перед последним туром Лиги наций Шотландия идет первой из 12 пунктов, у Украины – 10 очков и второе место соответственно. Битва лидеров группы за возможность сыграть в Лиге А в следующем розыгрыше турнира в 2024 году состоится в Кракове, на «домашней» на нас арене.

Эксперты первого легального букмекера компании Parimatch Ukraine считают сборную Украины фаворитом поединка. По мнению экспертов, хозяева поля имеют незначительное, но все же преимущество над соперником. Поэтому на победу «желто-синих» выставлен коэффициент – 2.45, в то время как на успех шотландцев – 2.90. Ничья – менее вероятный результат. Шансы на то, что команды поделят очки в последнем поединке Лиги наций – 3:55 до 1.

Украинцам, чтобы выполнять задачу о попадании в дивизион А, нужно только побеждать. И сейчас в пользу Украины может сработать сразу несколько факторов. Во-первых, та же ротация от Петракова. Проблемы в команде с потерей опытных лидеров никуда не делись, более того, из-за перебора желтых карточек матч пропустит еще и Сергей Сидорчук. Но Петраков за два матча равномерно распределил нагрузку игроков, в Армении дал отдохнуть лидерам, и проверил резерв, поэтому перед последним поединком вся команда должна быть в тонусе. Шотландия же два поединка подряд сыграла почти одним и тем же составом, потеряла из-за травмы Нейтана Паттерсона, а среди резервистов равноценного усиления у Стива Кларка практически нет. Во-вторых, украинцы точно более трезво стали оценивать свои шансы против шотландцев. Июньская победа все же вылилась в недооценку соперника в первом матче Лиги наций. Холодный душ в виде 3:0 в Глазго все расставил на свои места и выровнял самооценку. Ну, и, в-третьих, мы должны рассчитывать на поддержку в Польше. Июньские матчи в Лодзи показали, что Польша не зря была выбрана местом для проведения домашних поединков сборной Украины. Сейчас сборная в Кракове, где уже играла матч отбора в ЧМ-2018 против Косово и побеждала. Теперь победную атмосферу для команды обязаны обеспечить еще и болельщики.

В любом случае все зависит исключительно от ребят, их желания, настроя и игры. Так что болеем за Украину и заряжаем на своих вместе с Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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