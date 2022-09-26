Лига наций26 сентября 2022, 14:21 | Обновлено 26 сентября 2022, 14:28
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ВИДЕО. Модрич удивляет, Фареры шокируют Турцию, ставим на Англию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
26 сентября 2022, 14:21 | Обновлено 26 сентября 2022, 14:28
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1. Фареры сенсационно обыграли Турцию, Родригеш принес победу Люксембургу
2. Модрич установил историческое достижение в национальной сборной
3. Торино попытается подписать Довбика в январе
4. Прогноз на матч Англия – Германия
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