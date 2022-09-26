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  4. ВИДЕО. Модрич удивляет, Фареры шокируют Турцию, ставим на Англию
Лига наций
26 сентября 2022, 14:21 | Обновлено 26 сентября 2022, 14:28
347
0

ВИДЕО. Модрич удивляет, Фареры шокируют Турцию, ставим на Англию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

26 сентября 2022, 14:21 | Обновлено 26 сентября 2022, 14:28
347
0
ВИДЕО. Модрич удивляет, Фареры шокируют Турцию, ставим на Англию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Фареры сенсационно обыграли Турцию, Родригеш принес победу Люксембургу
2. Модрич установил историческое достижение в национальной сборной
3. Торино попытается подписать Довбика в январе
4. Прогноз на матч Англия – Германия

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Источник Sport.ua
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