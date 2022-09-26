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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Хочу изменить английский футбол»
Лига наций
26 сентября 2022, 13:47 |
438
1

Гарет САУТГЕЙТ: «Хочу изменить английский футбол»

Наставник английской сборной — о критике в свой адрес

26 сентября 2022, 13:47 |
438
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Гарет САУТГЕЙТ: «Хочу изменить английский футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча 6-го тура Лиги наций с командой Германии признался, что относится к критике достаточно философски.

«Критика — это жизненный опыт, который приходит вместе с этой работой, что я изначально понимал. Конечно, я хочу, чтобы команда побеждала, играла хорошо, а болельщики были счастливы. Я хочу изменить английский футбол», — рассказал Саутгейта.

Матч Лиги наций Англия — Германия состоится сегодня, во вторник 6 сентября. Начало игры — в 21:45 по Киеву.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу сборная Германии по футболу Лига наций Англия - Германия
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Источник УЕФА
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Так а ты уже изменил, вылетел в Лигу В. В 5ти матчах команда забила 1 гол.
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