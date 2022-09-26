Гарет САУТГЕЙТ: «Хочу изменить английский футбол»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча 6-го тура Лиги наций с командой Германии признался, что относится к критике достаточно философски.

«Критика — это жизненный опыт, который приходит вместе с этой работой, что я изначально понимал. Конечно, я хочу, чтобы команда побеждала, играла хорошо, а болельщики были счастливы. Я хочу изменить английский футбол», — рассказал Саутгейта.

Матч Лиги наций Англия — Германия состоится сегодня, во вторник 6 сентября. Начало игры — в 21:45 по Киеву.