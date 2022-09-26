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Лига наций
26 сентября 2022, 13:30 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:32
151
1

Стив КЛАРК: «Знаем, что с Украиной нам достаточно и ничьей»

Наставник сборной Шотландии – о предстоящей игре с Украиной

26 сентября 2022, 13:30 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:32
151
1
Стив КЛАРК: «Знаем, что с Украиной нам достаточно и ничьей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер шотландской команды Стив Кларк признал важность предстоящего поединка 6-го тура Лиги наций с украинской сборной, который, как известно, состоится в Кракове во вторник, 27 сентября (начало – в 21:45 по Киеву).

«В каждом матче мы играем на победу. Сейчас я просто думаю о том, как мои проблемы окажут влияние на игру во вторник, а не о последствиях.

Знаем, что достаточно ничьей, и понимаем, что должны сыграть очень хорошо. Если сделаем это, то выиграем группу. Вот тогда уже сможем говорить о преимуществах быть первыми. Мы уже получили больше очков в этой кампании Лиги наций, чем было в предыдущей. Значит, команда все еще совершенствуется», - заявил Кларк.

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Источник The Scottish Sun
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